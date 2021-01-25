Волгодонск, Ростовская область, , 09:57 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области на базе горполиклиники №3 развёрнуто два прививочных пункта. В очереди на вакцинацию от COVID-19 записались 370 горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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Кабинеты оснащены специальным оборудованием, которое необходимо для хранения вакцины. Запись желающих получить прививку ведётся как в поликлинике, так и на портале госуслуг. Список сформирован до 15 февраля. В настоящее время муниципалитет получил 600 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Участие в прививочной кампании приняли 139 человек. Партию в объёме 3 тыс. доз вакцины в Волгодонск направят в ближайшие дни.

«Необходимо в каждой территории, в том числе и в самой отдалённой, обеспечить возможность привиться всем желающим. На администрациях муниципалитетов лежит основная часть организации работы. Контроль со стороны глав за проведением вакцинации должен быть постоянным», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области участие в прививочной кампании против коронавируса приняли более 3,3 тыс. жителей.

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