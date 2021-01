Вашингтон, , 09:55 — REGNUM По данным инсайдеров, над «переосмыслением» игры Star Wars: Knights of the Old Republic работает молодая студия за пределами компании Electronic Arts. Об этом 24 января сообщила «Игромания».

Ранее предполагалось, что новая часть Knights of the Old Republic (KOTOR) объединит сюжет двух предыдущих проектов и введёт их в канон вселенной «Звёздных войн» — разработкой при этом должна была заниматься Electronic Arts. Однако сейчас невозможно доподлинно сказать, чему именно будет посвящена новая игра.

Напомним, оригинальная Star Wars: KOTOR вышла в 2003 году и получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков. Уже в 2004 состоялся релиз её сиквела с подзаголовком The Sith Lords.

