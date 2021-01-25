Красноярск, , 09:54 — REGNUM За прошедшие выходные (23−24 января) с красноярских дорог вывезли 1632 КамАЗа снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в мэрии Красноярска.

Уборка улично-дорожной сети в настоящее время ведется круглосуточно. Ежедневно на уборку и вывоз снега выводится весь парк муниципальной техники. Днём 23 января на дорогах работало 155 единиц техники, 24 января — 87. В ночь на 24 и 25 января работало 274 единицы техники. Также к уборке привлекались бригады из 255 рабочих.

За 23 и 24 января городские службы убрали 586 участков улично-дорожной сети и 597 остановок общественного транспорта. Работа продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 25−27 января ожидается аномально холодная погода.

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