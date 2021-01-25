Сысерть, Свердловская область, , 09:48 — REGNUM В Свердловской области житель города Арамиль осуждён за убийство своего родного брата. Приговор вынес Сысертский райсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в конце сентября. Оба гражданина распивали спиртные напитки. Затем между собутыльниками возник словесный конфликт, который обернулся убийством. Подсудимый избил своего брата и не менее четырёх раз ударил его ножом в голову.

Потерпевший умер на месте. Обвиняемый полностью признал вину. Государственный обвинитель просил назначить ему 12 колонии. А суд отмерил ему десять лет. Отбывать их предстоит в колонии строгого режима.

У потерпевшего также осталась несовершеннолетняя дочь, признанная потерпевшей. По требованию прокурора суд взыскал в её пользу возмещение морального вреда на сумму 700 тыс. рублей. Отметим, приговор пока не вступил в законную силу.