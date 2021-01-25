Москва, , 09:48 — REGNUM В декабре 2020 года в Москве уменьшилось количество безработных. Об этом 25 января сообщает сайт мэра и правительства столицы.

«Количество официально зарегистрированных безработных в Москве активно снижается третий месяц подряд. Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть — на 34%», — приводит портал слова вице-мэра Владимира Ефимова.

По его словам, в столице с сначала октября вдвое сократилось число безработных. Он уверен, что ситуация на рынке труда отражает общую динамику восстановления городской экономики.

Ефимов рассказал, что в последние дни 2020 года уровень безработицы в Москве оценивался в 1,3%.