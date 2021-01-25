Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование резонансного дела о коррупции экс-главы Светлинского района Виктора Тараканова, сообщает СУ СКУР по региону. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Бывшего руководителя муниципального образования обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, Виктор Тараканов, находясь в райцентре Светлый, получил от представителя ряда фирм. Передача чиновнику денег предполагала в ответ покровительство и попустительство по службе, связанное с победой компаний в аукционах на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству на территории Светлинского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Тараканов был задержан в мае 2020 года. На имущество экс-главы района и его супруги стоимостью 4,5 млн рублей наложен арест.

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