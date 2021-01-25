Копенгаген, , 09:47 — REGNUM Энтузиасту с ником Goron удалось пройти первую миссию игры Hitman 3 всего за восемь секунд. Видео с демонстрацией прохождения геймер опубликовал на своём YouTube-канале 25 января.

Для максимально быстрого прохождения миссии Goron сразу же привлёк внимание обеих целей громким выстрелом из пистолета. После этого геймер ликвидировал противников выстрелами в голову и покинул локацию на лифте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеру с ником Frote7 удалось пройти первую миссию Hitman 3 за 17 секунд. Его прохождение вышло более длительным из-за того, что он перемещался между этажами для сближения с обеими целями задания.

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