Хабаровск, , 10:11 — REGNUM Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днём, добавив, что вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для дальневосточных регионов. Почти 78 тыс. студентов учатся в 45 образовательных учреждениях. Обучение ведётся более чем по 250 направлениям и специальностям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2020 году 100-летний юбилей отметит Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 80-летие — Комсомольский судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова, 75-летие — Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум.

«Понимаю, как в условиях действующих ограничительных мер вам трудно усидеть на месте, сложно учиться дистанционно и пройти зимнюю сессию онлайн. Но необходимо защитить ваше здоровье и ваших близких.

Возросла нагрузка и на преподавателей. И сегодня они делают все возможное, чтобы вы освоили образовательную программу в полном объеме», — сказал врио губернатора.

Дегтярёв напомнил, что ежегодно правительство региона за счёт средств краевого бюджета за хорошую и отличную учебу, участие в научно-исследовательской работе и общественной деятельности 51 студенту и 20 аспирантам назначает стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

«Вы — будущее края, его творческий, интеллектуальный и деловой потенциал развития. И мы будем поддерживать вас! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе», — добавил Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние 20 лет именем Татьяна были названы девять тыс. новорожденных девочек.