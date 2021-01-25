Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту перекрытия в ходе несанкционированной акции движения по центральным улицам города. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга по части 1 статьи 267 УК РФ («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций»).

По версии следствия, 23 января в период с 09:30 до 05:00 неустановленные лица умышленно препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

«В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, приняты меры к их розыску и задержанию. Ведется расследование.

Согласно Уголовному кодексу, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, —наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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