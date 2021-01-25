Владикавказ, , 09:43 — REGNUM В Северной Осетии задержан по горячим следам один из участников нападения на журналиста. Второй нападавший скрылся, выехав за рубеж. Его объявят в международный розыск, сообщили 25 января в пресс-службе МВД по республике.

Доставленный в управление полиции по городу Владикавказу нарушитель оказался 40-летним жителем села Октябрьское. Следственный комитет расследует факт нанесения телесных повреждений журналисту одного из республиканских СМИ.

«Второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Напомним, жертвой нападения стал журналист портала «Основа» Руслан Тотров. К нему в кабинет ворвались двое неизвестных и нанесли несколько ударов, повредив челюсть и выбив зубы. По словам пострадавшего, они заявили, что это расплата за то, что он пишет «гадости» про главу Южной Осетии Анатолия Бибилова.

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