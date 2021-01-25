Москва, , 09:45 — REGNUM Общественная палата России обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой ограничить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах, кроме новостроек, до трех дней в неделю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников, однако длительный сильный шум мешает трудиться на «удалёнке».

Кроме того, даже с окончанием пандемии, считают в ОП, из дома будет работать гораздо больше граждан, чем раньше.

«В условиях новой реальности предлагается ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ Ольга Павлова («Единая Россия») заявила, что в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.

Согласно законопроекту, в жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для граждан может составить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

Читайте также: В Госдуме рассказали, когда заработают «законы о тишине»