Ташкент, , 09:40 — REGNUM В узбекистанском Джизаке приступили к сносу строящегося жилого дома, поврежденного в результате обрушения, сообщает 25 января издание «Подробно.uz».

Отмечается, что строители демонтируют здание, пострадавшее в результате обрушения рядом стоящего строящегося дома. В социальных сетях появились видеоролики с места обрушения.

На кадрах показано, как строители, используя специальную технику, поэтапно демонтируют многоэтажное здание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2021 года в Джизаке произошло частичное разрушение строящегося здания. Генпрокуратура Узбекистана возбудила по данному факту уголовное дело.

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