Москва, , 09:38 — REGNUM В связи с появившимся в инструкции к вакцине «Спутник V» предупреждением о том, что людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять российскую вакцину, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что не располагает данными о том, что для данной категории пациентов вакцина может быть опасной. Он считает, что вакцинировать от COVID-19 больных с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями можно:

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«Это люди из группы большого риска тяжелого течения COVID-19 и им защита особенно важна! Данных, что этой категории больных вакцина может быть опасна нет. Другое дело, что мы не знаем насколько вакцина будет эффективна в таких случаях. Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов.

Но тем не менее, мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий. Степень защиты нам не известна, понятно, что 90% защиты в этой категории больных мы не получим. Как дополнительная мера профилактики болезни могут служить интерферон Гамма в каплях в нос. Он разрешен к применению всем категориям пациентов и может обеспечить дополнительную защиту тем, кто особенно в этом нуждаются».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять российскую вакцину «Спутник V» написано теперь в новой инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Ранее выяснилось, что у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии выявили 18 мутаций коронавируса.

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