Абакан, , 09:37 — REGNUM В Абаканской поликлинике 25 января не смогли принять тех, кто записался на вакцинацию от COVID-19 — закончилась вакцина.

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Между тем запись идёт на две недели вперед. По словам и. о. главврача Абаканской межрайонной больницы Ирины Ягодкиной, медики рассчитывали, что новая партия препарата поступит на выходных.

«Тех, кто не получил вакцинацию, но записывался на неё, примут в отдельном кабинете», — передаёт Сtv7.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Хакасии, вакцинация от COVID-19 в регионе продолжится с приходом очередной партии вакцины. «В ближайшее время» в республике ожидается поступление 2 тысяч доз.

«В ожидании поступления вакцины сейчас находится не только Хакасия, но и другие регионы России. Завод-изготовитель сейчас в процессе наработки объёмов производства», — объяснили в минздраве.

Всего в начале февраля в Хакасию должно поступить 8800 доз вакцины.

Добавим, в конце минувшей недели в Хакасии первый компонент вакцины от коронавируса получили 3347 человек. Объёмов второго компонента вакцины в республике на сегодняшний день достаточно, заверили в профильном министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Хакасии выявлен 20 061 носитель коронавируса, выздоровел 18 341 человек.

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