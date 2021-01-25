Салехард, , 09:36 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске из-за пандемии коронавирусной инфекции возник дефицит донорской крови. Об этом «Ноябрьску 24» сообщила заведующая отделением переливания крови Татьяна Чупахина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Как пояснила завотделением, переболевший COVID-19 человек отстраняется от кровоотдачи на четыре месяца после второго отрицательного анализа, а контактные с заболевшим — на две недели.

«Вот и представьте, кого можно взять и каким образом обеспечить потребность в донорской крови», — сетует Татьяна Чупахина.

Она отметила, что врачам приходится искать доноров через социальные сети, ищут добровольцев на сдачу крови среди медиков. Чаще всего кровь для переливания требуется роженицам. Для помощи одной роженице порой требуется кровь около десятка доноров, отметила Татьяна Чупахина.