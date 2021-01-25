Москва, , 09:37 — REGNUM Ежемесячный доход в размере 166 тыс. рублей сделает счастливым среднестатистического жителя России. Это показал опрос, проведённый сервисом по поиску работы SuperJob.

При этом женщинам для счастья нужно в среднем 146 тыс. рублей в месяц, а мужчинам — 187 тыс. рублей, то есть запросы мужчин на 28% выше.

Жителям Москвы для счастья нужно больше, чем жителям других других регионов, — 220 тыс. рублей. Далее идут Владивосток — 200 тыс. рублей и Ростов-на-Дону — 190 тыс. рублей, уточняет RT.

Читайте также: Большинство жителей России недовольно своей зарплатой — опрос

В Санкт-Петербурге желаемая сумма составляет 176 тыс. рублей, в Челябинске — 175 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — по 170 тыс. рублей в месяц.

Запросы жителей Оренбурга самые скромные — 124 тыс. рублей. Жителям Кирова счастье обеспечат 132 тыс. рублей, Пензы — 136 тыс. рублей, Ульяновска и Барнаула — 138 тыс. рублей. Всего в опросе участвовали 22 тыс. человек, проживающие во всех федеральных округах.

Читайте также: Почти 50% жителей РФ начали экономить в период пандемии — опрос