Уфа, , 09:37 — REGNUM Деятельность частного пансионата для престарелых людей и инвалидов прекратили судебные приставы в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов республики.

Сообщается, что деятельность предпринимателя и других лиц, которые предоставляли социальные услуги в частном пансионате по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, была прекращена по решению суда. Пансионат осуществлял свою работу в жилых домах в г. Уфа на ул. Азовская, д.21.

Отмечается, что в данной организации не соблюдались требования пожарной безопасности. В связи с этим прокурор потребовал через суд прекратить работу данного частного заведения. Калининский районный суд Уфы согласился с доводами прокурора и принял соответствующее решение.

Судебные приставы установили родственников восьми граждан, которые находились в этом пансионате. Некоторых граждан передали родственникам, а некоторых пожилых людей перевезли на место временного проживания.

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