Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса размер государственной поддержки семьям с детьми в 2020 году составил несколько миллиардов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ПФР.

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В 2020 году семьи с детьми получали ежемесячные и единовременные выплаты в рамках указа президента России Владимира Путина. По данным ведомства, в Чувашии в период пандемии предоставлена государственная помощь в размере 5 млрд рублей.

В отделении ПФР также отмечают, что в настоящее время продолжается реализации президентского указа «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в соответствии с которым семьи с детьми до семи лет получают 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в виде разовой выплаты. По данным на 18 января, единовременная выплата предоставлена на 118 тыс. детей на общую сумму 590 млн рублей.

Напомним, в Чувашии в 2021 году семьи с детьми возрастом от трех до семи лет смогут претендовать на выплату, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше, чем 9763 рубля. С этого года выплата составит не менее 4925,5 рублей (в 2020 году — 4770 рублей 5 копеек).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что в республике в 2020 году на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий пандемии в целом направлено 7 млрд рублей.

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