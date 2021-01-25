Киев, , 09:36 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2516 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране госпитализированы 1166 человек, 63 пациента скончались из-за последствий, вызванных заболеванием COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявили в Запорожской и Ивано-Франковской области — 241 и 238 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 194 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 21 924 случая завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 3915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ зафиксировали очередной летальный случай COVID-19.

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