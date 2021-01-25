Москва, , 09:27 — REGNUM У российских учителей может появиться виртуальный помощник, проверяющий домашние задания школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы».

«В части искусственного интеллекта развивается конкурс решений по распознаванию текстов, именно их семантической логики, который мы реализуем в рамках проекта «Про чтение». В 2021 году реализуется уже несколько «пилотов» в этом направлении с российскими школами и университетами, в первую очередь с российскими школами, по созданию именно интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников, как бы сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили о важности развития проекта «Цифровая образовательная среда» в условиях развития системы виртуального образования.

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