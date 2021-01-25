Оренбург, , 09:26 — REGNUM Телефонные мошенники придумали новую схему хищения денег с банковских карт, сообщает пресс-служба Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центробанка России.

Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и информируют владельцев банковских карт, что в их отношении якобы возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Такая схема является попыткой получить персональные данные клиентов банка, информацию о платежных картах, сведения о совершенных операциях. Отмечен рост числа случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария.

В Отделении по Оренбургской области Банка России подчеркнули, что банк не заявляет в полицию на клиентов из-за каких-то операций по картам. Мошенники используют различные методы, чтобы втереться в доверие к людям и получить доступ к счетам граждан. При просьбе неизвестных сообщить секретные данные следует прекратить разговор, перезвонить в банк (телефон указан на банковской карте) и проверить информацию о состоянии счета. В банке сделали акцент на том, что кредитные учреждения не компенсируют потери, если человек сам сообщил аферистам секретную информацию или ввел ее на фишинговом сайте.