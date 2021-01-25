Москва, , 09:25 — REGNUM Министерство транспорта России отклонило предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд с низким экологическим классом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст протокола совещания в ведомстве.

Отмечается, что совещание прошло в конце 2020 года, на нем присутствовали представители ГИБДД, Министерства промышленности и торговли, а также «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института» (НАМИ).

Так, представитель ГИБДД заявил, что не существует системы «категорирования» классических и спортивных автомобилей в зависимости от «соответствия их требованиям безопасности». Также, уточнил он, нет критериев, по которым можно определить условия допуска транспортных средств к движению.

Заместитель председателя комитета классических автомобилей РАФ Пётр Шляхин в свою очередь назвал позицию Минтранса «неконструктивной», поскольку необходимо рассматривать вопросы «сохранения национальной истории и культуры в области техники».

Напомним, в 2018—2019 годах на уровне правительства России обсуждалась концепция «экологических» зон в Москве и Санкт-Петербурге, куда будет запрещено въезжать авто с низким экологическим классом. Минтранс подготовил соответствующий проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом», однако впоследствии проект был заморожен.