Магадан, Магаданская область, , 10:02 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил молодёжь, преподавателей с Днём российского студенчества отметив, что задор, желание созидать, инициатива и талант — все эти качества отличают студентов Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин пообщается со студентами — трансляция»

Читайте также: Студенческую молодёжь всегда отличала инициативность: глава Якутии

«Дорогие студенты, вы живёте в прекрасное время, когда есть все возможности добиться успеха, стать профессионалом. Очень важно не растеряться, выбрать достойные ориентиры и направить свою энергию на достижение поставленных целей», — пожелал Носов.

На Колыме обучаются в одном вузе и девяти учреждениях среднего профессионального образования всего около 6,5 тыс. студентов.

В структуре Северо-Восточного государственного университета — Политехнический институт, институты социальных технологий, цифровых технологий и экономики, филологический факультет, 16 кафедр. В вузе работают 110 высококвалифицированных преподавателей, в основном доктора и кандидаты наук. Обучается около 3 тыс. студентов и слушателей по более 50 программам профессиональной подготовки. В вуз поступают не только колымчане, но и жители из других регионов страны. Также здесь учатся представители китайских вузов.

С 1 сентября 2020 года увеличили стипендия для отличников и хорошистов средних специальных учебных заведений до уровня прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём российского студенчества отметив, что перед системой профобразования стоят серьёзные задачи, связанные с подготовкой востребованных квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда.