Саратов, , 09:58 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 25 января у 41 706 человек, за сутки инфицированы еще 250 жителей. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 36 208 человек или 86,8%, за сутки — 279 пациентов. Всего скончались 515 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 103 инфицированных за сутки, 32 — в Энгельском районе, 30 — в Балаковском, остальные в других муниципалитетах области. Продолжается прирост заболевших среди лиц старше 60 лет — 104 человека, 51 пациент — в группе от 50 до 59 лет, 16 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили также у 16 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 045 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, Панический страх перед заболеванием может спровоцировать проблемы со здоровьем и повысить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Так, например, прививка от COVID-19, кроме защиты организма от инфекции, поможет обрести уверенность и понизить тревожность у человека. Таким образом, будет нейтрализовано негативное влияние на иммунитет, делающее организм беззащитным перед любой инфекцией.

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