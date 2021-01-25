Благовещенск, , 09:21 — REGNUM В Амурской области за прошлую неделю привились от коронавируса 5282 человека. За всё время прививку получили уже 6769 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Препаратом «Спутник V» привились 6269 человек. Израсходовано 42,2% вакцины. Активнее всего прививаются медработники — вакцинировались 1758 сотрудников системы здравоохранения. На втором месте сфера образования — 1302 человека. С хроническими заболеваниями привились от коронавируса 906 жителей Приамурья, в возрасте старше 60 лет — 990. Второй компонент «Спутник V» получили уже 900 человек.

Препаратом «ЭпиВакКорона» привились уже 500 человек. 181 житель Приамурья получил вторую дозу вакцины. В Приамурье израсходовали уже 86,2% имеющейся вакцины «ЭпиВакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние семь дней выявили ещё 847 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 839). За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 115 человек, за весь период пандемии — у 18 813.