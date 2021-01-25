Кызыл, , 09:21 — REGNUM В Туве суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом снизился до однозначных величин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки здесь подтверждено шесть новых носителей.

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Самое примечательно, что все они зарегистрированы в столице региона Кызыле. Добавим, что к 24 января прирост составил девять случаев.

Таким образом, всего с начала 2021 года в республике подтверждено 537 случаев заражения. Скончались от COVID-19 за три недели 13 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 36 человек. На ИВЛ находятся два пациента, на НИВЛ — пять. За последние сутки госпитализированы четыре человека. Свободный коечный фонд составил 40,8%», — отметили в минздраве.