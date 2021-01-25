Иерусалим, , 09:19 — REGNUM На территории Израиля выявили первый подтверждённый случай заражения «калифорнийским» штаммом коронавируса. Об этом 24 января сообщил израильский минздрав.

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"В центральной лаборатории министерства здравоохранения был обнаружен в процессе секвенирования ДНК вариант вируса из Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что от первого носителя данной разновидности коронавируса заразились четыре человека и потому общее число подтверждённых случаев «калифорнийского» штамма SARS-CoV-2 равняется пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время поиска в США «британского» штамма коронавируса был выявлен «калифорнийский» штамм, при этом каких-либо особенностей у последнего пока не обнаружено.