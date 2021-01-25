Екатеринбург, 25 января 2021, 09:18 — REGNUM Аукцион по приобретению новых газовых автобусов для Екатеринбурга отменили из-за изменения конкурсных параметров. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов местным СМИ.
Городской перевозчик МУП «Гортранс» ранее анонсировал конкурс на приобретение 58 низкопольных газовых автобусов, однако потом отменил торги. Оказалось, что количество транспортных единиц намерены увеличить.
«Теперь стало известно, что город получит 60 машин», — заявил Бубнов порталу «Е1».
Как только параметры изменят, власти вновь анонсируют конкурс на приобретение автобусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Екатеринбург получил партию в 57 низкопольных газовых автобусов.
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