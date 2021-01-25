Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области на начало 2019/2020 учебного года числилось 43,5 тыс. студентов. Доля женщин в гендерной структуре студенческого контингента составляла 57,8%, сообщает Оренбургстат.

В регионе действует шесть самостоятельных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, и 11 филиалов. Численность бакалавров, специалистов и магистров, выпущенных вузами, в 2019 году составила 8,1 тыс. человек.

Добавим, 25 января в России отмечается День студента. В 1755 году издан указ об основании Московского университета. Знаменательное в истории отечественной высшей школы событие произошло в день памяти святой Татианы. Она стала считаться покровительницей российского студенчества.