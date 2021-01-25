Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днём российского студенчества:

«Дорогие студенты педагогических вузов и колледжей — все те, кто учится сейчас, в невероятно интересное время для получения знаний!

День российского студенчества, Татьянин день, традиционно празднуется с размахом, весело и позитивно, заряжая молодёжь энергией для учебы и насыщенной студенческой жизни. В этом празднике сочетаются и непременное студенческое озорство, и интеллектуальные шутки, и стремление реализовать себя по максимуму.

Искренне желаю всем студентам настойчивости, жизнелюбия и открытости миру. Живите на полную мощность — учитесь, занимайтесь тем, в чём талантливы, реализуйте смелые идеи, верьте в себя и свои мечты.

Не жалейте сил и времени на своё образование, учитесь лучшему у лучших, следите за тем, какие знания нужны в современном мире, будьте по-хорошему жадными до них — и вас обязательно ждёт успех в выбранном деле!

Друзья, в студенческие годы закладывается очень многое. Ваши преподаватели передают вам знания, опыт, любовь к профессии. Ваши университетские друзья станут надёжной опорой и поддержкой на всю жизнь.

В Татьянин день принято поздравлять не только студентов, но и профессорско-преподавательский состав. Уважаемые коллеги, примите мои самые искренние поздравления и пожелания работать с умными, ответственными, увлечёнными студентами!»