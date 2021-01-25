Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днём российского студенчества:
«Дорогие студенты педагогических вузов и колледжей — все те, кто учится сейчас, в невероятно интересное время для получения знаний!
День российского студенчества, Татьянин день, традиционно празднуется с размахом, весело и позитивно, заряжая молодёжь энергией для учебы и насыщенной студенческой жизни. В этом празднике сочетаются и непременное студенческое озорство, и интеллектуальные шутки, и стремление реализовать себя по максимуму.
Искренне желаю всем студентам настойчивости, жизнелюбия и открытости миру. Живите на полную мощность — учитесь, занимайтесь тем, в чём талантливы, реализуйте смелые идеи, верьте в себя и свои мечты.
Не жалейте сил и времени на своё образование, учитесь лучшему у лучших, следите за тем, какие знания нужны в современном мире, будьте по-хорошему жадными до них — и вас обязательно ждёт успех в выбранном деле!
Друзья, в студенческие годы закладывается очень многое. Ваши преподаватели передают вам знания, опыт, любовь к профессии. Ваши университетские друзья станут надёжной опорой и поддержкой на всю жизнь.
В Татьянин день принято поздравлять не только студентов, но и профессорско-преподавательский состав. Уважаемые коллеги, примите мои самые искренние поздравления и пожелания работать с умными, ответственными, увлечёнными студентами!»
Около 60% опрошенных российских студентов заявили о том, что готовы открыть собственный бизнес. Об этом сообщила 25 января пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Губернатор Красноярского края Александр Усс и спикер регионального Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили красноярских студентов с Днём российского студенчества
«Желаем вам здоровья и счастья, профессионального роста и личностного развития. Уверены, у вас хватит смелости, упорства, силы характера для взятия самых больших высот! Пусть исполняются ваши добрые желания, пусть сбываются заветные мечты!» — говорится в поздравлении.
В Хабаровском крае назвали количество студентов
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днём, добавив, что вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для дальневосточных регионов. Почти 78 тыс. студентов учатся в 45 образовательных учреждениях. Обучение ведётся более чем по 250 направлениям и специальностям.
По информации Молодежной общероссийской общественной организации «РСО», в прошлом году акцию «Снежный десант РСО» поддержали 64 региона России, в ней приняли участие 7 062 студента, в этом году в связи с пандемией несколько регионов еще оценивают свои возможности и готовность подключиться к акции. Активисты Российского движения школьников (РДШ) в День студента придут к вузам и построят из снега большие фигуры в виде зачеток. Процесс постройки арт-объектов будут снимать на видео, завершив работу, ребята должны будут прокричать «Поступай, как знаешь!», призывая к осознанному выбору профессии.
Акция пройдет в Москве у главного здания МГУ на Воробьевых горах, присоединятся к ней школьники и студенты из Мурманска, Сыктывкара и Самары. Авторы пяти лучших видео, выбранные представителями РДШ, получат призы. На университетской площади у МГУ участники возведут из льда большую зачетку, снежные фигуры, отмечает ТАСС.
На Колыме насчитали более шести тысяч студентов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил молодежь, преподавателей с Днём российского студенчества отметив, что задор, желание созидать, инициатива и талант — все эти качества отличают студентов Колымы.
Всероссийской патриотической акцией «Снежный десант РСО» отметят День студента в Омской, Курской, Челябинской и Брянской областях, в Карелии и в Краснодарском крае. Молодые люди из студенческих отрядов проведут флешмоб, окажут шефскую помощь сельскому населению, проведут открытые уроки для старшеклассников.
«Спортивная студенческая ночь 2021» начнется со встречи за круглым столом в Москве представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Они примут участие в товарищеском хоккейном матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги. По сообщению ТАСС, мероприятия «Спортивной студенческой ночи» пройдут в Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Курске, Орле, Петрозаводске, Архангельске, Симферополе, всего — в городах 17 регионов.
В регионах России проведут мероприятия, в том числе офлайн, в День студента. В числе запланированных мероприятий — «Спортивная студенческая ночь», «Снежный десант РСО» и #ПоступайКакЗнаешь.
Если День российского студенчества празднуется 25 января, то Международный день студентов отмечается 17 ноября.
В МГУ имени М.В. Ломоносова состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 266-летней годовщине со Дня основания Московского университета и Дню российского студенчества, сообщается на сайте вуза.
Программа праздничных мероприятий:
25 января
- Актовое заседание, посвященное 266-й годовщине со дня основания Московского университета.Смотрите прямую трансляцию на сайте http://2021.msu.ru/tatday
26 января
- Начало строительных работ на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы»
- Традиционный студенческий огонек с участием ректора МГУ академика В.А. Садовничего
- Праздничный гала-концерт участников фестиваля студенческого творчества «Татьянин день»
26−28 января
- XVI Форум лидеров студенческих и молодежных организаций
25 января Чувашия впервые присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие, организованное Министерством спорта России и Ассоциацией спортивных студенческих клубов страны, пройдет в формате массового катания на коньках. Местом проведения фестиваля в Чувашии станет столичный стадион «Олимпийский». В программе — показательные выступления и мастер-классы воспитанников региональных федераций хоккея и фигурного катания.
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омских студентов с праздником:
«Студенчество — это дружное братство, единое по духу и стремлениям. Каждый из вас мечтает найти свой жизненный путь и успешно реализоваться в выбранной профессии. Вы молоды, энергичны и инициативны. Когда как не в студенческие годы пробовать свои силы и искать что-то интересное для себя в разных сферах. Со своей стороны, региональные власти готовы поддержать вас во всех добрых начинаниях. Дерзайте, активно приобретайте новые знания и опыт, смело стремитесь в будущее и не пасуйте перед трудностями! Пусть впереди вас ждут только победы!»
В Чебоксарах 25 января пройдет заседание молодёжного правительства при администрации Московского района города, участники которого обсудят совместную работу на 2021 год. В частности, будут обсуждены мероприятия, посвящённые Году науки и технологий в России и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Глава Чувашии Олег Николаев в своём поздравлении с Днём российского студенчества отмечает, что «успехи каждого» из учащихся, «победы и достижения являются успехом Чувашии и прочным фундаментом для дальнейшего развития республики».
В Москве за 20 лет родились 9 тысяч Татьян
В Москве за последние 20 лет именем Татьяна были названы 9 тысяч новорожденных девочек, сообщается на портале мэра столицы.
Студенческую молодёжь всегда отличала инициативность: глава Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём российского студенчества отметив, что перед системой профобразования стоят серьёзные задачи, связанные с подготовкой востребованных квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда как в части образовательных программ, так и в части их материально-технического оснащения
Глава Приморья «лайкает» студентов-отличников
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, поздравляя студентов с Днём Татьяны, в рамках акции «Лайк на удачу» предложил им делиться своими результатами зимней сессии в социальных сетях.
К Татьянину дню в Красноярском крае подсчитали студентов
В Красноярском крае на начало 2020/21 учебного года действовало восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов университетов.
В Хакасии снизилось число студентов
В Хакасии к Татьянину дню подсчитали студентов. Как сообщили ИА REGNUM 25 января в Красноярскстате, в республике на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и два филиала вузов.
В томских вузах обучаются почти 60 тысяч студентов
Российские студенты 25 января празднуют Татьянин день (День российского студенчества). Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в регионе на сегодняшний день обучаются 58,3 тысячи студентов в шести государственных университетах, одном частном вузе и трёх филиалах иногородних университетов.
Ко Дню студента: Музей Победы подготовил специальную программу
Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню студента подготовил онлайн-программу о подвигах молодых людей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.
День студентов в Москве впервые пройдет онлайн
В Москве 25 января традиционно отметят День российского студенчества. Впервые в 2021 году Татьянин день пройдет в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского студенчества, а Татьян — с именинами.
«Идите уверенно к поставленной цели, будьте верны призванию и преодолевайте трудности», — цитирует Володина сайт Госдумы.