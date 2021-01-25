Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Челябинске телебашню подсветят огнями по случаю Дня российского студенчества. Акция пройдёт 25 января с 19:00 до 23:00 по местному времени.

Праздничная подсветка на телебашнях РТРС будет включена по всей России. А на медиафасаде Останкинской появится открытка, содержащая слова поздравления в адрес российского студенчества.

Отметим, День российского студенчества отмечается 25 января. Поводом для него стало основание в 1755 году. В России этот день отмечают с 2005 года.