Москва, , 09:02 — REGNUM Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сделал фотографии «британского» штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вирусная частица округлой плеоморфной формы типичными для коронавируса колбообразными пепломерами Фото: Роспотребнадзор

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Снимок «британского» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года, получен с помощью электронного микроскопа при увеличении 100 000х.

Отмечается, что ПЦР-тесты и вакцины от COVID-19, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» вариантом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, не представляет угрозы для России.

Читайте также: «Британский» штамм коронавируса не несет угрозы для России — Голикова