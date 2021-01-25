Москва, , 09:01 — REGNUM Введение противокоронавирусной вакцины «Спутник V» представляет риск для пациентов со злокачественными новообразованиями. Это указано в новой редакции инструкции к препарату.

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Новое предупреждение обусловлено недостатком информации о влиянии вакцины на онкологические болезни. «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск» для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, указано в инструкции.

В случае с аутоиммунными заболеваниями возможны обострения из-за стимуляции иммунной системы введением препарата «Спутник V». Особенно осторожно следует относиться «к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», уточняет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Николая Гамалеи, российский Минздрав зарегистрировал в августе 2020 года. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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