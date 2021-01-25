Джакарта, , 09:01 — REGNUM Число активных случаев COVID-19 в столице Индонезии Джакарте увеличилось на 34%, сообщает CNN Indonesia.

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В Джакарте выявлено 24 224 активных случаев COVID-19.

Совокупное количество случаев заражения коронавирусом в Джакарте достигло 249 815. На столицу Индонезии приходится 25,3% случаев заражения по всей стране.

Количество случаев увеличилось после 11 января 2021 года, когда в Джакарте продлили срок действия антиковидных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо издал постановление об общей политике государственной обороны до 2024 года.

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