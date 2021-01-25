Бразилиа, , 09:01 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 28 323 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 844 577.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 592 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 217 037.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 653 770 человека вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 62 334 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.