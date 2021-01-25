Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это в пять раз ниже показателей 24 января, когда было зарегистрировано 46 новых носителей.

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"Коронавирус подтвердился у шести жителей Майминского района; у двух жителей города Горно-Алтайска; у одного жителя Усть-Коксинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 15 174 случая заражения. Выздоровели к настоящему времени 14 240 пациентов, в том числе 29 за последние сутки.

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