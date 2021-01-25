Москва, , 08:58 — REGNUM В течение последней январской недели в центре Европейской России ожидается температура воздуха с рекордно теплыми значениями для данного периода. Об этом 25 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, слова которого приводит РИА Новости, теплая погода будет на данной территории из-за воздушных масс со Средиземного моря и отчасти — из субтропиков Атлантики, при этом такой перенос тепла, по словам Вильфанда, будет происходить в первой половине недели.

«Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — сказал он.

При этом синоптик уточнил, что обычно последние пять дней января и первые дня февраля являются наиболее холодными за зимний период в Европейской части России.

«Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», — добавил ученый.

В то же время, Вильфанд подчеркнул, что также аномально теплая погода вернется на в южную часть Европейской России, где температура там будет достигать 10−14 °C выше нуля, а на востоке ЦФО, как указал синоптик, температура воздуха будет на 16 градусов выше климатической нормы.

Также он добавил, что в Западной Сибири и Якутии в данный период тоже ожидается резкое потепление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в столице России в понедельник, 25 января, ожидается облачная погода, временами небольшие осадки (преимущественно в виде дождя) и температура воздуха +1… +3 °C.