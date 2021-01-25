Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Медицинские организации Бурятии начали подготовку к массовой вакцинации населения от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, здесь к настоящему времени развёрнуто 21 пунктов вакцинации, из которых 9 расположены в Улан-Удэ.

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Остальные находятся в районах, куда доставили вакцину. Всего на сегодня в регион поступило почти 18,5 тыс. доз препарата «Спутник V». Привито 3,5 тыс. человек.

«Прививки приоритетно начали ставить работникам здравоохранения, социальным и педагогическим работникам. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 15 тысяч доз», — отметили в правительстве.

Для координации ведомств и служб в ходе кампании вакцинации в региональном правительстве создана рабочая группа. Всего планируется привить от COVID-19 около 60% населения.