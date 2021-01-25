Саратов, , 09:59 — REGNUM В Саратовской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковид-госпитали, частично возвращаются к работе по основному профилю. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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С его слов, на лечении в стационарах, по данным на 24 января, находятся более 3 тыс. человек, амбулаторно помощь оказывают около 2 тыс. саратовцев. Врачи отмечают сокращение числа случаев, когда требуется госпитализация пациентов. Это позволяет возвращаться к оказанию плановой помощи в больницах. Так, закрыт ковидный госпиталь на базе областной офтальмологической больницы, готовятся к перепрофилированию 100 коек и в областной клинической больнице, отметил вице-губернатор.

Койки с кислородной поддержкой для лечения пациентов с COVID-19 сохраняются. Свободными пока остаются 20% коечного фонда. В случае острой необходимости учреждения вновь готовы вернуться к борьбе с новой коронавирусной инфекцией, добавил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области новую коронавирусную инфекцию выявили у 3329 медработников, из них при выполнении профессиональных обязанностей инфицированы 1899 человек. Всего с начала наблюдения скончались 852 пациента с коронавирусом, медиков — 32 человека.

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