Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В Новосибирске из-за аномально низких температур сегодня, 25 января, отменены многие автобусные рейсы. Об этом сообщает Новосибирский автовокзал.

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«Электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на нашем сайте. Остальные билеты только в кассе места приобретения. То есть, если вы купили билет на автостанции «ЖД Вокзал», то вы можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой», — уточнили сотрудники автовокзала.

По данным, которые сообщил на оперативном совещании в правительстве сегодня, 25 января, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, отменено 209 рейсов: 31 пригородный, 50 межгородских и 128 внутрирайонных автобусов.