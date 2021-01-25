Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми в течение февраля 28 многодетных семей получат земельные участки, площадь которых варьируется от 471 до 599 квадратных метров. Земли расположены в микрорайонах Чапаевский и Налимиха, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно постановлению горадминистрации, 28 земельных участков внесено в альтернативный перечень для предоставления без торгов в собственность многодетным семьям.

Распределение земельных участков между многодетными семьями состоится 9 февраля. Сейчас ведётся прием заявлений от семей, желающих принять участие в распределении земельных участков.

Добавим, в 2020 году земельные участки предоставлены 44 семьям. Всего многодетным семьям Перми предоставлены 2014 земельных участков.

Напомним, что вместо земельного участка предусмотрена альтернатива — денежная выплата в размере 250 тыс. рублей. Ее можно использовать для приобретения жилья или погашения суммы долга по ипотеке.

По состоянию на середину октября 2020 года в Перми на учете находилось 7 тысяч многодетных семей. За восемь лет 1970 семей получили земельные участки. Ещё 1610 семей подали заявление на предоставление единовременной выплаты, менее чем за год ее получили 173 семьи.

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