Уфа, , 08:46 — REGNUM Нагрузка на врачей немного снизилась в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

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По его словам, немного упала нагрузка на медицинских работников скорой помощи.

«Нет такого валового ажиотажа», — сообщил он.

Забелин также сообщил, что поток пациентов уменьшился и в амбулаторных центрах. Например, в центре, который работает на базе городской больницы № 13 Уфы, количество пациентов за сутки не превышает 70 человек, хотя в пиковые нагрузки в нем были 150 и более пациентов.

Забелин также сообщил, что в настоящий момент в инфекционном госпитале в Зубово проходят лечение 193 пациента, а в Стерлитамаке — 72 пациента.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил закрывать инфекционные госпитали, которые были развернуты на базе других медучреждений.

Забелин также сообщил, что на этой недели в Башкирии планируют сократить порядка 450 инфекционных коек в медучреждениях, а в планах — до 15 февраля сократить на одну тысячу коек, пояснил Забелин.

«Мы для этого и строили инфекционные центры, чтобы вы освобождали койки в больницах для плановой текущей работы», — подчеркнул Хабиров.

Сообщается, что в Башкирии за сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом.

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