Москва, , 08:39 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил увеличить в 10 раз штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

По мнению Хамзаева, действующие сейчас штрафы за вовлечение детей к употреблению алкоголя (от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для родителей и иных законных представителей) являются несущественными.

В связи с этим член Общественной палаты призвал увеличить штрафы за вовлечение несовершеннолетнего к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в десять раз: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», население России может уменьшиться в 2050 году до 125 млн человек в случае, если не изменится ряд негативно влияющих на демографическую ситуацию факторов, среди которых алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн.

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