Новосибирск, , 08:38 — REGNUM В Новосибирской области с 1 февраля могут отменить часть ограничительных мер, которые были введены ранее из-за коронавируса. С таким предложением на совещании регионального правительства сегодня, 25 января, выступил губернатор Андрей Травников.

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"Предлагаю возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир», — цитируют «НГС Новости» Травникова.

Также со следующего месяца планируется разрешить работу развлекательных городков, детских игровых комнат, в том числе в торговых центрах. Проекты соответствующих решений будут подготовлены в ближайшее время. Также губернатор попросил проработать вопрос увеличения заполняемости залов спортивных сооружений и театров.

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