Кызыл, , 08:29 — REGNUM Пандемия коронавируса повлияла на показатель смертности населения в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные медицинских организаций, показатель в 2020 году вырос на 13,4% и составил 9,3 на 1 тыс. человек.

«К уровню 2015 года снижение показателя составляет 9,7%, а к уровню 2006 года — на 26,2%. В 2006 году республика потеряла 3252 человек, а в 2020 году — 3057», — добавили в ведомстве.

При этом продолжила снижаться младенческая смертность, которая составила 5,6 на 1 тыс. населения. Это произошло на фоне роста рождаемости, всего здесь родилось 6579 детей за 12 месяцев.