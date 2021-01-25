Алма-Ата, Казахстан, , 08:29 — REGNUM По итогам 2020 года количество преступлений, совершенных в Алма-Ате, сократилось на 47,8%. Об этом 25 января заявил глава департамента полиции города Канат Таймерденов.

По его словам, раскрываемость преступлений выросла на 11,7%. Особо тяжких преступлений — на 7%. Кроме того, количество преступлений, совершенных на улицах Алма-Аты, уменьшилось в 4,2 раза.

Таймерденов добавил, что количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось на 29%. Число изнасилований уменьшилось в 2,4 раза, краж чужого имущества — в 2,5 раза, квартирных краж — в 3,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2020 года представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сказал, что введение карантина повлияло на снижение преступности.

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