Тбилиси, , 08:28 — REGNUM В Тбилиси родители учеников 24 января вышли на акцию протеста, на которой выступили против дистанционного образования и призвали открыть школы. Об этом сообщает телеканал Formula News.

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"Мы требуем конкретного плана для детей, поскольку правительство Грузии сначала заявило, что учебный процесс возобновится с 1 февраля, а потом, что с 1 марта. Мы не знаем, что скрывается за этими цифрами», — сказала журналистам одна из участниц акции Анна Цурцумия.

Жители Тбилиси заявили, что качество образования при обучении в режиме онлайн падает. Также они сообщили, что имеются негативные последствия для психики детей. Участники акции отметили, что почти во всех странах Европы школы в рамках борьбы с пандемией закрывают в последнюю очередь, а открывают — в первую.

Протестующие составили обращение с требованием открыть школы, которое намерены отправить в правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии школы работали в режиме онлайн в с марта 2020 года до летних каникул. Осенью 2021 года они проработали в нормальном режиме около двух недель, после чего были снова закрыты. 22 января в правительстве объявили, что 1 февраля школы откроются везде, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В этих городах дистанционное обучение продлили до 1 марта.

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