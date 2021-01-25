Якутск, , 09:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём российского студенчества отметив, что перед системой профобразования стоят серьёзные задачи, связанные с подготовкой востребованных квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда как в части образовательных программ, так и в части их материально-технического оснащения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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«Студенческие годы — самая замечательная пора в жизни каждого человека, считаются самыми счастливыми, они закладывают основу для нашего будущего, формируют наш характер, побуждают к новым открытиям и свершениям.

Студенческую молодёжь Якутии во все времена отличали инициативность, целеустремлённость, активная общественная и гражданская позиция, неиссякаемая творческая энергия.

Наша задача — обеспечить благоприятные условия для получения молодёжью достойного образования, оказать поддержку для её самореализации, раскрытия талантов и способностей, интеллектуального и творческого потенциала», — сказал Айсен Николаев.

В республике работают Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический госинститут культуры и искусств, а также учебные заведения среднего профессионального образования.

Глава Якутии пожелал и студентам, и преподавателям здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых побед и свершений.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравляя студентов с Днём Татьяны в рамках акции «Лайк на удачу», предложил им делиться своими результатами зимней сессии в социальных сетях. Он сказал, что поставит лайк к фотографиям зачёток тех, кто всё сдал на пятёрки.