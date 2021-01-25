Сеул, , 08:19 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Таким образом, налицо новый рост заболеваемости после того, как на прошлой неделе среднесуточное число заражений составило 392,6. Причиной роста стал крупномасштабный очаг инфекции в религиозном образовательном учреждении в городе Тэджоне, с которым связаны 127 подтверждённых случаев.

Согласно опубликованным данным, 405 случаев заражения локальные, ещё 32 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 75 521.

Число жертв пандемии в Южной Корее увеличилось на 11 человек — до 1360.