Уфа, , 08:18 — REGNUM Уголовное дело после несчастного случая со смертельным исходом возбуждено в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, несчастный случай произошел в Туймазинском районе на самодельной канатной дороге одной из баз отдыха в конце декабря 2020 года. В какой-то момент 46-летняя женщина, катаясь по этой дороге, ударилась об дерево и получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где через три дня она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть женщины.

Расследование дела продолжается.

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